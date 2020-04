Lage in Region Grand Est : Immer weniger Covid-Patienten in Grand Est

Zahl der Toten steigt auf insgesamt 3452. Einweisungen in Klinik und Intensivstation rückläufig.

Der zaghafte positive Trend scheint sich durchzusetzen: In der Grenzregion Grand Est werden immer weniger Patienten aufgrund einer Covid-Erkrankungen in den Krankenhäusern behandelt. Zurzeit sind es 4769 und damit 108 als am Vortag. 810 von ihnen befindet sich auf den Intensivstationen. Auch hier entspricht es einem Rückgang um 23 Fälle. Zum Vergleich wurden täglich rund 200 neue Covid-Patienten in die Kliniken eingewiesen.