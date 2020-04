Große Landesausstellung : Der „Kaiserwein“ wird wegen Corona erst später ausgeschenkt

Mainz Der Start zum „Kaiserjahr“ in Rheinland-Pfalz auf der Burg Trifels muss verschoben werden. Aber die Vorbereitungen zur Landesausstellung laufen weiter.

Zur großen Landesausstellung in Rheinland-Pfalz wird auch ein „Kaiserwein“ kredenzt – die Vorbereitungen auf die Schau mit dem Titel „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ kommen trotz der Corona-Krise zügig voran. Zwar muss die ursprünglich ab dem 26. April geplante Sonderausstellung auf der Burg Trifels mit der Eröffnung des „Kaiserjahres“ verschoben werden. Die zentrale Schau im Landesmuseum Mainz soll aber am 8. September eröffnet werden, wie der Generaldirektor der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz, Thomas Metz, jetzt mitteilte.

Kaiser Friedrich Barbarossa rollte schon am 24. Februar närrisch eingekleidet auf einem Wagen im Mainzer Rosenmontagszug durch die Straßen, um so auf die Ausstellung aufmerksam zu machen. Da ahnte noch niemand, dass wenige Wochen später das öffentliche und kulturelle Leben lahmgelegt sein würde. Seit dem 16. März sind alle von der GDKE verwalteten Museen, Kulturzentren und Burgen geschlossen – die Landesmuseen in Mainz, Koblenz und Trier ebenso wie die Burg Pfalzgrafenstein im Rhein bei Kaub oder die Schloss- und Festungsruine Hardenburg bei Bad Dürkheim. Erweitert wurden die digitalen Angebote, darunter Einblicke in aktuelle und vergangene Ausstellungen oder Video-Ausflüge zu Burgen und Schlössern.

Zur großen Landesausstellung ab September in Mainz aber laufen die Vorbereitungen wie etwa Ausschreibungen für Handwerkerarbeiten. Das wissenschaftliche Konzept unter Leitung des Heidelberger Mediävisten Bernd Schneidmüller sei abgeschlossen, erklärte Metz. Jetzt werde der Katalog für die Ausstellung fertiggestellt, der dann spätestens zum 1. September gedruckt vorliegen werde. „Die Begeisterung ist da“, sagte Metz. Auch bei den Leihgebern für wichtige Ausstellungsobjekte sei die Unterstützung groß. So habe es auch keine Begrenzungen oder Einwände wegen der Corona-Krise gegeben.

Dazu hat die GDKE jetzt auch eine Zusammenarbeit mit dem staatlichen Johannitergut in Neustadt an der Weinstraße vereinbart. Dort sei im Dorf Mußbach seit den Zeiten Karls des Großen Weinbau betrieben worden, sagt Metz. Im Weinbau zeige sich deutlich die Kontinuität des Alltagslebens in der Region, sagte Metz. So wurde zur Landesausstellung jetzt auch ein „Kaiserwein“ abgefüllt, der bei ausgewählten Veranstaltungen ausgeschenkt wird. Das ist ein Riesling der Lage Mußbacher Johannitergarten, der kleinsten Einzellage in der Pfalz.