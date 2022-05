Kettenflieger und Pferdekarussell : Kirmes wie anno dazumal: Schausteller bauen altmodischen Jahrmarkt in Luxemburg-Stadt auf

An die 20 Schaustellerinnen und Schausteller kommen in Luxemburg-Stadt unter dem Motto „Kiermes wéi fréier“ zusammen. Foto: dpa/dpaweb/Frank May

Luxemburg-Stadt Kirmes-Fans können frohlocken: Im beliebten Kinnekswiss-Park in Luxemburg-Stadt findet ein Jahrmarkt mit altmodischen Fahrgeschäften statt. Eines der ältesten ist ein Pferdekarussell von 1886. Mitfahren ist bis zum 12. Juni möglich.

Ob „Hau den Lukas“, Puppentheater oder das älteste mobile Riesenrad aus dem Jahr 1902: Große und kleine Fans von altmodischen Jahrmärkten könnte ein Abstecher auf die Kirmes im Kinnekswiss-Park in Luxemburg-Stadt erfreuen. Ab diesem Freitag, 20. Mai, bis zum Sonntag, 12. Juni, sind in dem zentral gelegenen und beliebten Stadtpark historische Fahrgeschäfte aus den Jahren 1886 bis 1956 aufgebaut.

Das Unterhaltungsprogramm umfasst die Auftritte verschiedener Gruppen. So zeigt die Hochseil-Artistentruppe „Geschwister Weisheit“ aus Gotha ihr Können an diesem Wochenende, 20. bis 22. Mai, zu verschiedenen Uhrzeiten. Zwischen dem 3. und 6. Juni bietet das Desalles Variété aus den Niederlanden Clownerie und Straßenkunst. Und vom 7. bis 12. Juni gastiert der belgische Jahrmarktkünstler Gilbert Jakubczyk-Liberman und führt mehrmals am Tag als Jongleur, Feuerkünstler oder Akrobat Tricks und Kunststücke vor. Es ist gleichzeitig die einzige Möglichkeit, den renommierten Straßenkünstler – er hat unter anderem jahrelang die Gaukler-Szene vor dem Pariser Centre Pompidou organisiert und trat bei „Wetten, dass..?“ mit Robin „Bee Gee“ Gibb auf – in diesem Jahr überhaupt in der Großregion zu erleben.