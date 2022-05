Am 14. und 15. Mai : Kostenfreie Museumstage locken am Wochenende nach Luxemburg

Rund 40 Museen im Großherzogtum, hier das MNHA, öffnen an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr kostenlos. Foto: Sophia Schülke

Luxemburg-Stadt Gratis in die Museen des Großherzogtums: Anlässlich der „Luxembourg Museum Days 2022“ an diesem Wochenende gibt es viel zu entdecken (14. und 15 Mai).

Rund 40 Museen im Großherzogtum öffnen an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr kostenlos für die Luxemburger Museumstage. Das Motto lautet „Hop Hop an de musée“, auf dem Programm stehen in den verschiedenen Häusern unter anderem kostenlose Führungen und Workshops.

In der Nähe zum Saarland beteiligen sich unter anderem das Europamuseum in Schengen, das Biodiversum und die Valentiny Foundation in Remerschen sowie das Winzerhausmuseum „A Possen“ in Bech-Kleinmacher. In Mondorf-les-Bains öffnet das Museum der Luxemburger Luftfahrt.

In der Hauptstadt stehen auch die großen Einrichtungen wie Mudam und MNHA (hier ist unter anderem die Sonderausstellung „Luxemburgs koloniale Vergangenheit“ zu sehen) offen. Im Tram- und Busmuseum gibt es am Samstag die Gelegenheit, sich in einem historischen Bus aus den 50er Jahren durch die Stadt fahren zu lassen (um 11 und um 15 Uhr). Im Naturmusée geht es im „Lost Ocean“-Workshop um Fossilien als Klimaarchive (Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr).