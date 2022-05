Reportage : Was man mit nur 10 Euro in Luxemburg erleben kann: Der Test (Fotos)

Foto: Nils Straßel 22 Bilder Für 10 Euro durch Luxemburg

Luxemburg gilt als eines der teuersten Länder Europas. Heißt das auch, dass man bei einem Besuch ein prall gefülltes Portemonnaie mitbringen muss? Was könnte man theoretisch alles in der Hauptstadt unternehmen, ohne mehr als 10 Euro auszugeben? Wir haben es ausprobiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Straßel

Ich mache kurze, schnelle Schritte. Mein Rucksack wackelt auf und ab. Ich bin ein bisschen aufgeregt: Zum einen wegen der Herausforderung, die ich mir selbst auferlegt habe, zum anderen, weil ich meinen Bus kriegen muss. Es ist 12.30 Uhr, als ich die Redaktion zu Fuß in Richtung Trier-Zewen verlasse. Dahin kommt der Bus der Linie 118, der mich zum Bahnhof nach Wasserbillig bringen soll. Von dort an geht’s mit dem Zug weiter nach Luxemburg.

Die Sonne knallt – 23 Grad. Nur ein paar Wolken. Ob mein Wasser den ganzen Tag reicht? Ich schwitze ja jetzt schon leicht. Eine Flasche habe ich dabei. Trinken ist zwar wichtig aber eigentlich will ich doch was erleben – und dabei bestenfalls den ganzen Tag nicht mehr als zehn Euro ausgeben. Ein paar Ideen habe ich schon, doch um mehr zu den Möglichkeiten zu erfahren, die die Stadt bietet, peile ich das City Tourist Office als erstes Reiseziel an.

Info Wann die Luxemburger Museen kostenlos sind In Bereich von etwas mehr als einem Kilometer Fußweg im Stadtzentrum von Luxemburg können sieben Museen besucht werden – die Strecke wird deshalb auch Museumsmeile genannt. Alle sind entweder zu bestimmten Zeiten oder für einzelne Personengruppen kostenlos besuchbar. Eine Übersicht: Kunstmuseum Villa Vauban: frei für Studenten unter 26 Jahre, unter 21-Jährige und alle Besucher freitags von 18 bis 21 Uhr. Kunstzentrum „Casino“: immer gratis für alle Besucher. Lëtzebuerg City Museum: frei für Studenten unter 26 Jahre, unter 21-Jährige und für jeden donnerstags von 18 bis 21 Uhr. Nationalmuseum für Geschichte und Kunst: Dauerausstellung immer gratis für alle Besucher. Wechselnde Ausstellungen sind außerdem frei für Studenten und alle Menschen unter 26 Jahre sowie donnerstags von 17 bis 20 Uhr. Nationalmuseum für Naturgeschichte: frei für Studenten unter 26 Jahre, unter 21-Jährige und alle Besucher dienstags von 17.30 bis 21 Uhr. Museum Dräi Eechelen: Dauerausstellung immer gratis für alle Besucher. Wechselnde Ausstellungen sind außerdem frei für Studenten und alle Menschen unter 26 Jahre sowie mittwochs von 17 bis 20 Uhr. Mudam Luxemburg: frei für Studenten unter 26 Jahre, unter 21-Jährige und alle Besucher mittwochs von 18 bis 21 Uhr.

Die Fahrt nach Luxemburg mit deutschen und luxemburgischen ÖPNV

Der Bus kommt und ich muss zum ersten Mal den Geldbeutel zücken. 3 Euro für ein Zwei-Stunden-Ticket. Das gleiche müsste ich auf dem Rückweg wieder bezahlen. Also eigentlich wäre damit mehr als die Hälfte meines Budgets schon weg. Deshalb eine kleine Regeländerung. Das 10-Euro-Limit gilt nur für die Zeit in Luxemburg. Aber da achte ich auf jeden Cent.

Das heißt ab jetzt, denn ich stehe am Gleis am Bahnhof Wasserbillig. Ein älteres Paar zieht am Ticketautomat zwei Fahrscheine in Richtung Trier. Euro-Münzen klappern, als sie in die Maschine plumpsen. Ich kann mir das sparen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn was ich vorher schon wusste und was das Display des Automaten bestätigt: „Passagiere werden in Luxemburg gratis befördert“ – außer in der ersten Klasse. Seit gut zwei Jahren sind alle Öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg kostenlos und das Verkehrsnetz im Landesinneren wird stark ausgebaut. Perfekte Voraussetzungen, um auf meiner Gratis-Reise mobil zu bleiben.

Luxemburger Stadtzentrum: Kann man hier billig essen?

Überspringen wir die Zugfahrt und spulen vor ins Stadtzentrum. Die zwei Kilometer Fußweg vom Bahnhof aus habe ich mir mit einer Fahrt in der Tram gespart – natürlich auch ohne Ticket. Haltestelle Hamilius: Hunderte Menschen überqueren mit vollen Einkaufstaschen die Straße. Zwei kleine Kinder halten Waffeln mit Eis in der Hand. Jugendliche tragen teure Kopfhörer und Designerklamotten – vielleicht aus den Mode-Geschäften, die sich in der Fußgängerzone aneinanderreihen. Bin ich jetzt in der Gefahrenzone? Was kann ich hier noch unternehmen ohne Geld auszugeben? Außerdem bekomme ich langsam Hunger, da werde ich wohl nicht um eine Bestellung herum kommen.

Da kommt ein Engel auf mich zu, um mich zu retten. Kein Witz, ein Mann in einem Engelkostüm und rot-weiß geschminkten Gesicht geht auf mich zu und hält mir einen Lollipop vor die Nase. Er sammelt Spenden und verteilt Süßes in der Stadt. Wofür genau er sammelt, kann ich seinem Französisch nicht entnehmen. Trotzdem besteht er darauf, mir einen Lolli zu schenken und damit meine erste Lust auf Essen zu stillen.

Damit komme ich aber nicht durch den Tag. Meine Suche geht weiter und endet am Place d’Armes, dem Paradeplatz. Rund um den Platz wimmelt es nur so von Restaurants und Straßencafés. Doch ob ich mir hier was leisten kann? Nachdem ich mir die Karte des „Café de Paris“ anschaue kann ich nur lachen. 26 Euro für ein warmes Essen sind heute nicht drin. Ähnlich sehen die Preise in den Nachbargeschäften aus. Eines ist klar: Wer in Luxemburg essen gehen möchte, sollte kein Spar-Experiment machen. Dennoch gibt es Ausweichmöglichkeiten: etwas billigere Fast-Food-Restaurants, Bäckereien und ein Kiosk, in dem ich ein gekühltes Sandwich und ein Packung Salzstangen für 5,30 Euro bekomme. Hunger gestillt und die Hälfte des Limits ausgereizt, bevor ich überhaupt was unternommen habe. Ohje, ob das Experiment was wird?

Was man in Luxemburg kostenlos unternehmen kann

Hoffnung bekomme ich in der Tourist-Info. Auf die Frage „Was kann ich hier in der Stadt kostenlos unternehmen“ drückt mir die Mitarbeiterin nämlich jede Menge Antworten in Form von Flyern in die Hand. Eine Stadtführung, Museen und eine „Attraktion“, die ich mir für das Ende meines Tages aufheben möchte.

Die Stadtführung verläuft entlang der schönsten Sehenswürdigkeiten und Ausblicke – zwar ohne Führer, doch mit Wegbeschreibungen, Bildern und einer Menge Zusatzinformationen. Zum Beispiel, dass die Stadt aufgrund der massiven Befestigung den Beinamen „Gibraltar des Nordens“ trug oder das historische Zentrum mal ein Kreuzungspunkt römischer Hauptstraßen war. Diese Tour will ich später abgehen und mich beeindrucken und belehren lassen.

Der zweite Flyer stellt sieben Museen in der Stadt vor und zeigt: Auch die bieten zu sehr großen Teilen freien Eintritt. Ob Luxemburg City Museum, das „Casino“ für zeitgenössische Kunst oder auch das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst (MHNA): Generell sind die Ausstellungen für alle unter 21-Jährigen gratis – manchmal auch noch bis 26 Jahre. Die Werke im Casino kann sich jeder ohne Ticket ansehen und im MHNA muss für den Eintritt in die Dauerausstellung ebenfalls niemand was bezahlen. Und wer die anderen Museen besuchen, aber nichts ausgeben möchte, kann einfach den richtigen Moment abpassen. Denn jede einzelne Einrichtung bietet an drei Wochentagen freien Eintritt in den letzten zwei bis drei Stunden vor Schließung.

Was meinen Besuch in der Stadt betrifft, habe ich wohl nicht den perfekten Moment gewählt. Bevor ich gehe, erklärt mir die Dame hinterm Schalter nämlich, dass es im Sommer auch wieder kostenlose Festivals in der Innenstadt geben wird. Freiluftkonzerte bei „Rock um Knuedler“, Akrobatik, Theater und mehr beim „StreetA(rt)nimation“-Festival und vieles mehr – alles für umme. Das wäre stark gewesen. Heute gibt es so was aber leider nicht.

Um mir alles anzusehen, was ich könnte, fehlt mir ohnehin jetzt schon die Zeit. Ich nehme mir also nur das MHNA vor, das auf der Route der Stadtführung liegt. Auf dem Weg vorbei am Großherzoglichen Palast fallen mir ein paar kostenlose Kleinigkeiten auf. Meine Sinne sind wohl voll auf „Sparfuchs-Modus“ gestellt. Boxen mit Gratis-Zeitungen sind im ganzen Stadtgebiet verteilt, Straßenmusiker sorgen für Stimmung in der Fußgängerzone. Im Luxemburger Stadtpark wird gerade ein riesiges Piratenschiff als Spielplatz renoviert. Wenn das fertig ist, könnte es Fluch der Karibik-Rollenspiele wie in einem Freizeitpark möglich machen. In einer weiteren ruhigen Ecke des Parks toben Kinder auf einem öffentlichen Wasserspielplatz. Und apropos Wasser: Auch das soll es laut der Tourist-Information in Trinkwasserbrunnen auf dem Stadtgebiet kostenlos geben. Bislang konnte ich aber noch keines finden.

Kostenlose Museen in Luxemburg: Das bietet das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst

Doch jetzt erstmal ins Museum. Was hier gegen Null Euro geboten wird, ist beeindruckend. Auf fünf Stockwerken zum Thema Archäologie wird Kulturgut vom Mittelalter bis in die Steinzeit inszeniert. Im den oberen Stockwerken gibt es wechselnde Kunstausstellungen zu sehen, die ich als 25-Jähriger ebenfalls gratis besuchen darf. Aktuell sind eine Foto-Reihe zum Iran, und Werke zur kolonialen Geschichte von Luxemburg zu sehen. Die Zeit, die ich hier verbracht habe, hätte ich gut und gerne verdreifachen können, ohne mich zu langweilen, aber ich will noch mehr von der Stadt sehen.

Selbstgeführte Stadttour: Diese Sehenswürdigkeiten liegen auf der Route

Vom Museum nur 100 Meter die Straße runter tut sich das Tal der Alzette vor mir auf. Vom Bockfelsen, der Wiege der Stadt Luxemburg habe ich eine atemberaubende Sicht auf die Unterstädte Grund, Clausen und Pfaffenthal, die Abtei Neumünster und die Festungsmauer. Wie tief es vor mir herab geht kann ich nicht genau sagen. 50 Meter? 100?

Auf der massiven Mauer verläuft der „Corniche“-Pfad. Abstrakte Skulpturen stehen am Wegesrand und am Ende ein Brunnen, der den Flug einer Taube mit steinernen Figuren darstellt. Im Gerichtsbezirk auf dem Heiliggeist-Plateau könnte ich ein Fahrrad für zwei Euro zu mieten, denke aber, dass ich zu Fuß mehr mitbekomme. Doch gut zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt.

Stattdessen nehme ich mir ein Zitronenwasser bei einem Verkaufsstand, da ich bis jetzt keinen Trinkbrunnen gefunden habe. Wie Sand am Meer scheinen sie nicht in der Stadt verteilt zu sein. 2 Euro kostet die Flasche, das heißt ich hab nur noch 2,70 Euro übrig. Der erste erfrischende Schluck war die Investition allerdings schon wert.

Laute Musik ist in der Nähe zu hören. Was ist das? Eine Orgel? In der Notre-Dame-Kathedrale wurde anscheinend gerade noch ein Gottesdienst gefeiert. Ich geh rein. Die Messe ist vorbei, doch das Spiel des Organisten dröhnt immer noch so stark durch den riesigen Raum, dass ich nicht mal ausmachen kann, wo es herkommt. Es riecht nach Weihrauch. Die bunten Glasfenster in der Kathedrale leuchten auch irgendwie heller, als ich es bisher in anderen Kirchen gesehen habe. Das ist ein Erlebnis. Fünf Minuten sitze ich noch in der hintersten Bankreihe und höre der Musik zu – so lange der Organist noch spielt.

Kostenlose Freizeitpark-Attraktion? Der Panorama-Aufzug Pfaffenthal

Das wäre ein toller Abschluss für meinen Ausflug gewesen, doch eine Sache habe ich noch vor, die mir von der Tourist-Information empfohlen wurde. Nur ein paar Minuten Fußweg entfernt ist der Panorama-Aufzug Pfaffenthal. Im Prinzip ist es zwar wirklich nur ein Aufzug, der Menschen von der Unterstadt in die Oberstadt bringen soll, ähnelt aber mehr einer Attraktion im Freizeitpark. 71 Meter hoch mit Wänden aus Glas, so dass man sich fühlt, als stünde man vorm Abgrund. Eine ähnlich beeindruckende Aussicht, wie vom Bockfelsen. Steigen und fallen tut er langsamer als ein Free-Fall-Tower, ein wenig Nervenkitzel bringt er allerdings schon.

Eine Familie mit zwei Kindern fährt mit mir runter. „Lass uns noch mal fahren!“, rufen die Kleinen, als wir unten ankommen. Anders als die Eltern beherzige ich ihren Rat, fahre noch mal hoch, noch mal runter und wieder hoch. Ein letztes Erlebnis, für das ich wieder nichts bezahlen musste. Jetzt bin ich müde und mache mich mit Tram, Zug und Bus auf den Heimweg – mit 2,70 Euro Rest.

Ist das ein Free-Fall-Tower? Nein, das ist der Panorama-Aufzug Pfaffenthal. 71 Meter hoch, ziemlich beängstigend und ebenfalls gratis. Foto: TV/Nils Straßel

Fazit: Kann man in Luxemburg für 10 Euro was erleben?

Essen ist tatsächlich sehr teuer in Luxemburg. Ein Restaurant für unter 10 Euro ist nur schwer zu finden. Sandwiches und Snacks aus umliegenden Kiosks sind aber bezahlbar – das hier gab‘s für rund 5 Euro. Foto: TV/Nils Straßel