Fünftägiges Festival : Luxemburger Kulturzentrum feiert die Kunst der Straßenfotografie

Der Brite Matt Stuart ist ein bekannter Straßenfotograf, dem poetische Schnappschüsse wie „Regent Street“ gelingen. Dieser Tage ist er zu Gast in Luxemburg. Foto: Matt Stuart

Luxemburg-Stadt Berühmte Künstler der Straßenfotografie kennenlernen, mit ihnen über die eigenen Fotos sprechen und als Besucher sogar einen Preis gewinnen: Alles möglich auf dem „Luxembourg Street Photography Festival“, das bis zum 9. Mai im Kulturzentrum Rotondes in Luxemburg-Stadt veranstaltet wird.

Die Organisatoren des „Luxembourg Street Photography Festivals“ rücken dieser Tage wieder aktuelle internationale Tendenzen der Straßenfotografie in den Fokus. Das mehrtägige Festival wird noch bis kommenden Montag, 9. Mai, im Kulturzentrum Rotondes in Luxemburg-Stadt veranstaltet. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Workshops (etwa am Sonntag, 8. Mai, 14 bis 16 Uhr, zum Thema Straßenfotografie und Bildrecht) und Treffen mit Fotografinnen und Fotografen.

Mit dem Briten Matt Stuart wird einer der renommiertesten Straßen- und Werbefotografen erwartet (Samstag, 17 bis 18 Uhr). Stuart ist auch als Buchautor von Titeln wie „All That Life Can Afford“ bekannt geworden. Außerdem angekündigt haben sich Jean-Christophe Béchet, der sein neues Werk „Macadam Color Street Photo“ vorstellen wird (Freitag, 20 bis 21 Uhr), die tschechische Künstlerin Julie Hrudová (Samstag, 14.30 bis 15.30 Uhr) und Pierre Gély-Fort (Samstag, 13 bis 17 Uhr). Ein Ticket zu den Künstlertreffen kostet zwischen vier und sechs Euro, der Festivalpass zwischen zehn und 15 Euro.

Das Festival wird seit 2013 von dem Kollektiv „Street Photography Luxembourg“ in Zusammenarbeit mit den Rotondes ausgerichtet, in diesem Jahr findet es zum sechsten Mal statt. In einer gemeinsamen Ausstellung werden Mitglieder des Kollektivs, eingeladene Fotografinnen und Fotografen aus Luxemburg sowie Vertreter des französischen Kollektivs „Fragment Photo“ ihre Werke zeigen. Der Eintritt in die Fotoausstellung, die am Donnerstag um 18 Uhr öffnet und am Montag um 18 Uhr schließt, ist kostenlos.

Auf der „Open Wall“ hingegen können Besucherinnen und Besucher zwischen Donnerstag und Montag ihre eigenen Fotos anpinnen und auf diese Weise am Festival aktiv teilnehmen. Dann am Montag um 16 Uhr wieder vorbeizuschauen, könnte sich lohnen – dann wird nämlich der „Open Wall“-Preis vergeben. Und wer es von den angereisten Profis ganz genau wissen will, kann sich für die „Portfolio Reviews“ am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr einschreiben: Die vier eingeladenen Fotografen geben dann zu maximal drei Fotos, die ihnen Besucherinnen und Besucher vorlegen, individuelle Tipps. Das Angebot ist kostenlos, Interessierte müssen sich aber vorher auf der Internetseite des Festivals anmelden (lspf.lu). Während der „Photo Slide Night“, die inzwischen zum elften Mal stattfinden wird, sollen dann in geselliger Runde wieder ausgewählte Fotos in einer Bilderprojektion gezeigt werden (Samstag, 20.30 bis 23 Uhr).