„Der Kampf geht weiter“ – so steht es auf einem Plakat von Eisenbahnern im südfranzösischen Marseille. Am zweiten Tag der massiven Streiks fielen gestern auch in Saarbrücken die Schnellzüge nach Paris erneut aus. Heute sollen sie wieder planmäßig fahren. Für Sonntag und Montag sind jedoch bereits die nächsten Streiktage angekündigt.⇥ Foto: afp/langlois