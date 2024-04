Kriminalität Saarland will engere grenzüberschreitende Polizei-Arbeit

Das Saarland will die Polizei-Zusammenarbeit mit Frankreich und Luxemburg vertiefen. Grenzüberschreitende Kriminalität könne nur durch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden bekämpft werden, heißt es in einer Entschließung, die am Mittwoch einstimmig vom Landtag in Saarbrücken angenommen wurde. Innenminister Reinhold Jost (SPD) teilte mit, dass ein Ausbildungs- und Kompetenzzentrum der Sicherheitsbehörden der drei Länder in Saarbrücken geplant sei.