Heim in der Südwestpfalz Jugendliche trinken Desinfektionsmittel - Krankenhaus FOTO: Andreas Gebert / dpa FOTO: Andreas Gebert / dpa

Sechs Jugendliche haben in einem Heim in der Südwestpfalz absichtlich Desinfektionsreiniger getrunken und sind deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Akute Gefahr bestand am Sonntagmorgen aber nicht mehr, wie die Polizei mitteilte. dpa