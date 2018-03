später lesen Herxheim am Berg Kirchturm nach Hitler-Glocke wegen Hakenkreuz in den Schlagzeilen FOTO: Uwe Anspach / dpa FOTO: Uwe Anspach / dpa Teilen

Die wegen der „Hitler-Glocke“ bekannte Jakobskirche von Herxheim am Berg ist erneut in den Schlagzeilen - diesmal wegen eines eingemeißelten Hakenkreuzes in der Fassade. Nach der Anzeige eines Mannes beschäftigt das Symbol die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Die Behörde untersucht, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Dies hatte zuvor der SWR berichtet. Von dpa/lrs