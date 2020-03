Für Corona-Patienten : Ehemalige Klinik in Zweibrücken wird Not-Hospital

Zweibrücken Das in weiten Teilen leerstehende Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken soll wegen der Corona-Pandemie für Notfälle bereitgehalten werden. Schnellst möglich soll wieder die Infrastruktur einsatzbereit sein, um dort eines von vier in der Südwestpfalz geplanten Notfall-Krankenhäusern einzurichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Strom, Wasser und Heizung funktionierten bereits wieder, sagte Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Dienstagnachmittag. „Das THW räumt gerade auf“, eine Spezialfirma säubere die Leitungen der Sauerstoff-Versorgung. Der aktuelle Eigentümer des Gebäudes, die Helexier GmbH aus Luxemburg, sei informiert und habe „keine Bedenken“, ebenso wenig die Diakonissen Speyer-Mannheim, die bis Ende des Jahres ein Nutzungsrecht an dem Gebäude haben. Und auch die Brandschutzmängel, die seinerzeit mit zur Schließung des Evangelischen Krankenhauses beigetragen hatten, seien in der aktuellen Situation kein Problem.