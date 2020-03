80-Jähriger gestorben : Coronavirus – Zweiter Todesfall in Rheinland-Pfalz

Coronavirus – Zweiter Todesfall in Rheinland-Pfalz

Mainz In Rheinland-Pfalz ist ein zweiter Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben.

Dabei handele es sich um einen 80-Jährigen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz, teilte der Kreis am Freitag in Koblenz mit. Der Mann sei nach der Infektion stationär in einem Koblenzer Krankenhaus behandelt worden und dort gestorben.