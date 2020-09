Ereignis der Stufe 1 : Block 3 des Akw-Cattenom wegen Störung abgeschaltet

Cattenom Im grenznahen lothringischen Atomkraftwerk ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Störung gekommen in dessen Folge ein Reaktor abgeschaltet wurde. Am Dienstag meldete der Betreiber der Atomsicherheitsbehörde den Vorfall der Stufe 1.

In der Nacht auf Samstag, 29. August, ist es im lothringischen Atomkraftwerk Cattenom zu einer Störung gekommen in dessen Folge Reaktorblock 3 abgeschaltet wurde. Der Betreiber EdF meldete der Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) am Dienstag daher ein „Ereignis der Stufe 1“ gemäß der siebenstufigen INES-Skala für nukleare Ereignisse. Das teilte die CDGIS, das luxemburgische großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps, unter Berufung auf die Akw-Leitung mit.

Anlass für die Abschaltung des Reaktors waren Störungen in einem Schaltschrank mit elektronischen Karten. Block 3 sollte am Wochenende ohnehin für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden.