Kreis Trier-Saarburg : 54 Corona-Fälle in Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtung

54 Corona-Fälle in Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtung

Ein Polizeifahrzeug steht vor einer Zufahrt der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Mit 39 Corona-Fällen auf 100 000 Einwohner hat der Kreis Trier-Saarburg derzeit die höchste Inzidenzrate in Rheinland-Pfalz. Die Zahl ist vor allem auf einen „Infektionscluster“ in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber zurückzuführen.

In einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg haben sich 54 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte ein Sprecher der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am Sonntag mit. Nach der Auswertung weiterer Tests sei die Zahl seit Samstag damit unverändert geblieben.