AKW Cattenom : Nachrüstung am Atomkraftwerk Cattenom verzögert sich

Die Nachrüstungen am grenznahen Kernkraftwerk in Cattenom werden wahrscheinlich erst im Herbst fertig gestellt. Foto: dpa/Christophe Karaba

Cattenom Bis Ende Juni sollten Notstromaggregate am Block 4 angebracht werden. Diese Frist konnte Betreiber EdF dennoch nicht einhalten.

() Der Betreiber des Atomkraftwerks (AKW) im lothringischen Cattenom hat bei der französischen Atomaufsichtsbehörde ASN einen Antrag gestellt, um die Nachrüstung der Notstromdieselaggregate am vierten Block zu verschieben. Neben dem Kernkraftwerk an der saarländischen Grenze gilt der Antrag auf Verlängerung der Frist auch für weitere AKWs etwa Flamanville 1 und 2 in der Normandie. Ursprünglich hatte Betreiber EdF bis zum 30. Juni Zeit, um die Nachrüstungsarbeiten zu vollziehen. Im Schreiben vom 2. Juni an die ASN berichtet EdF aber von Verzögerungen, die mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Zunächst sei die Arbeit auf der Baustellen komplett eingestellt worden und auch seit der Wiederaufnahme der Aktivitäten können aufgrund von Hygiene- und Abstandsregeln nicht alle Mitarbeiter wieder Einsatz sein, heißt es im Brief an die Aufsichtsbehörde. Darin bittet EdF um eine neue Frist bis Ende September dieses Jahres.