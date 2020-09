Kostenpflichtiger Inhalt: Saar-Umweltministerium warnt vor Gefahr durch Atommeiler an der Grenze : „Beste Vorsorge ist Cattenom-Aus“

Saarbrücken/Cattenom Saar-Umweltminister Reinhold Jost (SPD) hat am Dienstag betont, dass das Beste, was man in Sachen Vorsorge in Cattenom machen könne, das Abschalten des pannenanfälligen Atomkraftwerks sei.