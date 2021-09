SWR-Sommfestival unter anderem mit Semino Rossi und Laith-Al Deen in Zweibrücken : Festival im Rosengarten war ein echter Hit

SWR-Sommfestival unter anderem mit Semino Rossi und Laith-Al Deen in Zweibrücken

Zweibrücken Drei Tage lang erfüllten Schlager- und Pop-Stars im Zweibrücker Rosengarten die Sehnsucht des Publikums nach gemeinsamen Live-Erlebnissen.

Künstler voller Tatendrang, der Zweibrücker Rosengarten als atemberaubende Kulisse und Zuschauer, die gleich den Künstlern nach dem Live-Erlebnis förmlich lechzten. Das alles gab es von Freitagabend bis Sonntag beim – im letzten Jahr wegen Corona verschobenen – SWR-Sommerfestival im Zweibrücker Rosengarten. Aus allen Landesteilen und auch angrenzenden Regionen, etwa Baden, strömten die Besucher herbei, freuten sich auf großartige Unterhaltung in herrlicher Umgebung und nahmen die Gesangskünste der Schlagerstars wie Popkünstler mit weit offenen Herzen auf.

Der Unterhaltungsbogen hätte breitgefächerter und unterhaltsamer kaum sein können, reichte vom deutschen Schlager, der insbesondere auf SWR 4 seine tönende Heimat hat, bis hin hin zum Popsänger Laith Al-Deen, der zusammen mit seiner Band den großartigen zweiten Tag des Festivals im noch immer blühenden Rosengarten beschloss. Popkünstler (Axel) Bosse und seiner Band blieb es schließlich vorbehalten, am Sonntagabend (Bericht folgt) als Künstler der jüngeren Generation zusammen mit SWR 3 das Sommerfestival 2021 zu beenden.

Zum Auftakt am Freitagaben pilgerten rund 1000 Konzertbesucher ins Rosengrün der Stadt der Rosen und Rosse. Mit ihnen war die coronabedingt limitierte Besucherzahl komplett ausgereizt. Am Samstag dann, als die musikalischen Perfektionisten von „Jukebox Heroes“, stimmungsvoll und überzeugend rhythmisch mit bekannten Klängen aus den 70er und späteren Jahren den nachfolgenden Auftritt von Laith Al-Deen und seinen Musikern überzeugend vorbereiteten, waren im rückwärtigen Stuhlbereich nicht alle Plätze besetzt – was seine Hintergründe hatte. Die ansteigenden Inzidenzzahlen bei Corona führte zwangsweise zu einem Vorverkaufstopp im Vorfeld. Allein eine Ausnahmegenehmigung konnte Schlimmeres verhindern.