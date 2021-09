Corona-Inzidenz in Zweibrücken nur noch knapp unter 100 : Ab Montag Drittimpfung für Senioren

Corona-Inzidenz in Zweibrücken nur noch knapp unter 100

Zweibrücken Inzidenz in Zweibrücken steigt auf 96,6 – vor allem durch junge Leute.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza: „Wir stocken die Personaldecke des Impfzentrums zwar wieder signifikant auf, trotz allem kann es zu Wartezeiten kommen. Aus der Erfahrung heraus werden Stoßzeiten erwartet. Wir empfehlen auf gar keinen Fall vor 9.30 Uhr zu kommen und eventuell die ersten Tage zu meiden. Es ist ausreichend Impfstoff vorhanden.“ Geöffnet ist das Impfzentrum am ZOB (Busbahnhof an Hauptstraße/Alexanderplatz) montags bis freitags von 8 bis 14Uhr.

Derweil steigt die Corona-Inzidenz in Zweibrücken weiter, und zwar von 93,5 am Freitag auf 96,5 am Samstag und Sonntag. Betroffen sind vor allem junge Leute: Bei unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz bei 232, bei 20- bis 59-Jährigen 107,8 und bei über 60-Jährigen null.