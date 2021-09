Zweibrücker Rosenfreunde : Rosenfreunde zeichnen in Baden-Baden neue Züchtung aus

Zweibrücken/Baden-Baden Die Zweibrücker Rosenfreunde nahmen im Sommer am 69. Rosenneuheitenwettbewerb in Baden-Baden teil. Außerdem wagen sie im September einen „Blick über den Gartenzaun“.

(red) Zum 69. Rosenneuheitenwettbewerb in Baden-Baden waren in diesem Sommer 45 Rosenexperten und Rosenzüchter aus 11 verschiedenen Ländern in den Rosenneuheitengarten auf dem Beutig gekommen, um 127 Rosenneuheiten von 29 verschiedenen Züchtern zu bewerten. Mit dabei auch die Zweibrücker Rosenfreunde.

„Bei der Vorschau verliebte ich mich in diese wunderschöne zart rosa Rose und gab dem Leiter des Gartenamtes Baden-Baden, Markus Brunsing, ein Zeichen, dass ich den Preis an diese Züchtung vergeben möchte. Auch unser Rosengartenleiter Heiko Hübscher war damit einverstanden“, sagt Hanne Stauch, Vorsitzende der Zweibrücker Rosenfreunde. Und so erhielt die Rose auch den Ehrenpreis der Stadt Zweibrücken.

Einen „Blick über den Gartenzaun“ wollen die Rosenfreunde bei einer Tagesfahrt in die Vorderpfalz wagen. Am Samstag, 18 September, startet die Busfahrt um 8 Uhr an der Festhalle. Die erste Station ist ein Palatium-Garten in Schweigen-Rechtenbach in der Nähe des Weintores. Danach geht es weiter in ein Kräuterparadies. Dort kann man auch Kräuter und besonderes Tees erwerben. In einem Weingut wird Mittagspause gemacht. Gut gestärkt besucht der Verein einen „Traumgarten“. „Ein Garten, der sie in eine andere Welt eintreten lässt. Lassen sie sich verführen und durchwandern sie mit uns diese reale und irreale Welt“, schreibt Hanne Stauch. Zum Abschlussessen finden sich die Rosenfreunde schließlich in einer gemütlichen Weinstube ein, um das Erlebte richtig sacken zu lassen.