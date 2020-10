Ministerpräsidenten-Konferenz : Söders Corona-Auftritte mit Merkel sind nun Geschichte

Berlin Der Zufall machte Markus Söder zum Gesicht der Länder in der Corona-Krise. Das ist vorbei.

Er war so etwas wie der Nebenkanzler in der Corona-Krise: Markus Söder verkündete in den vergangenen Monaten bei allen wichtigen Konferenzen von Bund und Ländern gemeinsam mit Angela Merkel (CDU) die Ergebnisse – und arbeitete an seinem Macherimage. Ein Glücks- und reiner Zufall: Söder hatte seit Oktober den Vorsitz der Ministerpräsidenten-Konferenz inne, ein kaum bemerktes Amt, das zuvor Saar-MP Peter Hans und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bekleideten. Seit gestern sind Söders Corona-Auftritte mit Merkel Geschichte. Der Vorsitz der Konferenz wechselte turnusgemäß an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).