Bilanz : 30 Jahre nach der Einheit gibt es Licht und Schatten im Osten

Berlin Drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung hat der Osten wirtschaftlich aufgeholt. Doch es gibt gravierende Unterschiede und noch viel zu tun.

Nach der Einheitsfeier folgte der Kater: Herrschte am 3. Oktober 1990 noch freudiger Überschwang, verflog dieser bei vielen Ostdeutschen schon bald. Zukunftssorgen machten sich breit. Im Sommer 1990 hatte Kohl „blühende Landschaften“ in den neuen Bundesländern versprochen, doch die waren so schnell nicht zu sehen. Vielmehr standen mit der Einführung der D-Mark am 1. Juli viele Ost-Betriebe vor dem Aus.