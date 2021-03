Fidesz verlässt EVP-Fraktion : Orban kommt dem Rauswurf zuvor

Brüssel Ungarns Premier zieht die Abgeordneten seiner Fidesz-Partei aus der christdemokratischen Fraktion im EU-Parlament ab. Die neue politische Heimat steht noch nicht fest.

Nach jahrelangem Streit mit den zwölf Parlamentariern aus Ungarn hatte die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), dem Dachverband von fast 50 christdemokratischen Parteien in den 27 Mitgliedstaaten, ihre Geschäftsordnung geändert, um so eine Suspendierung ganzer Landesverbände zu ermöglichen. – vor allem der zwölf ungarischen Fidesz-Vertreter. Doch bevor es dazu kommen konnte, kündigte Orban selbst am Mittag die Mitgliedschaft in der Fraktion auf und zog seine Abgeordneten zurück. Das war kein leichter Akt, denn die Zahl derer, die eine Brüskierung Orbans vermeiden wollten, blieb groß. Doch am Ende waren 84 Prozent der bisher 180 Mitglieder starken Parlamentsfraktion für den Schritt. Weber lobte die „große Geschlossenheit“ und bekannte „enttäuscht“, dass seine Versuche, „Brücken zu schlagen, nicht funktioniert“ hatten. Der CDU-Abgeordnete Dennis Radtke war da deutlicher: „Wer unsere Werte nicht vertritt, hat in der EVP keinen Platz.“