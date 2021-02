Airbus-Projekt für die Brennstoffzelle : Europas Weg zum Champion für Wasserstoff-Technologie

Brüssel Europa sammelt seine Kraft, um künftig aus Wasserstoff Energie für Mobilität und Transport zu gewinnen. 23 von 27 EU-Mitgliedsstaaten sind dabei. Sie haben für Wirtschaft und Wissenschaft dem Vernehmen nach schon Fördergelder in Höhe von 46 Milliarden Euro lockergemacht.

Informell wird das Projekt Wasserstoff-Airbus genannt. Im offiziellen Jargon der EU handelt es sich um ein IPCEI. Das steht für Important Project of Common European Interest (Wichtiges EU-Projekt gemeinsamen EU-Interesses). Der informelle Name macht den Anspruch deutlich: So wie Airbus Boeing die Stirn bietet, soll dieses Projekt dazu beitragen, dass Europa bei der Zukunftstechnologie Wasserstoff gegen die Konkurrenz aus Fernost bestehen kann.

Während die IPCEIs für Batterie und Mikrochips aufgesetzt wurden, um den Vorsprung Asiens wieder wett zu machen, soll Europa bei Wasserstoff und Brennstoffzelle noch Technologieführer sein. Noch. Hyundai in Korea, Toyota in Japan und vor allem Chinas Unternehmen sind sehr aktiv. Schon bald können dort Zehntausende Brennstoffzellen-Stacks im Jahr produziert werden. Europa muss sich ranhalten.

Anspruch ist, die gesamte Wertschöpfungskette zu entwickeln. Es geht um alles – die industrielle Produktion von grünem Wasserstoff, die Herstellung von Brennstoffzellen-Systemen für Frachtschiffe, Züge, Lkws und Pkws in hohen Stück­zahlen sowie um den Aufbau eines Tankstellennetzes. Die Unternehmen müssen sich finanziell in erheblichem Maße einbringen. Mindestens müssen sie Investitionen von zehn Millionen Euro leisten.