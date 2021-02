Kommentar : Keine Strategie für die Zukunft

Frankreich setzt bei seiner Energieversorgung weiter auf Atomkraft. Das ist keine Überraschung, die meisten Franzosen setzen unbeirrt auf den billigen Strom, selbst wenn er aus veralteten Meilern kommt.

Auch Präsident Emmanuel Macron macht keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Kernenergie. Also investiert Frankreich nun sehr viel Geld in oft marode Kernkraftwerke, damit diese noch einige Jahre länger am Netz bleiben können. Die Frage ist, ob Paris diese Milliarden nicht besser in den Ausbau von alternativen Energieformen investiert hätte. Denn der Strom aus Atomkraftwerken ist zwar billig, aber es ist keine Zukunftstechnologie.