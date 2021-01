Frank Ulrich Montgomery : „Ein härterer Lockdown ist unvermeidlich“

Interview Berlin Der Weltärztepräsident beklagt Fehlverhalten von Bürgern und Unternehmen bei der Einhaltung der Corona-Regeln – was eine Verschärfung nötig mache.

MONTGOMERY Weil es zu viele Schlupflöcher gibt und zu viele Menschen sich nicht an die Maßnahmen halten. Wir haben nach wie vor zu viele persönliche Kontakte und zu viel Mobilität.

Also sind Bund und Länder gut beraten, sich vorzeitig zu treffen, um gegenzusteuern?

Die Debatte über eine Verschärfung des Lockdowns ist voll im Gange. Die Ideen reichen von Grenzschließungen bis zur Homeoffice-Pflicht und eine Stilllegung des Nahverkehrs. Was halten Sie davon?

Was muss sich konkret ändern?

MONTGOMERY Kontakte vermeiden, das heißt besonders im beruflichen Bereich alles, was irgend geht, ins Homeoffice zu verlagern. Außerdem müssen die Hygiene-Konzepte in den Unternehmen noch einmal akribisch auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Es nützt wenig, allein im Büro zu sitzen, aber mittags in der Kantine unter vielen Kollegen. Und ja, die Kontaktreduzierung muss auch um den Preis der zeitweiligen Stilllegung einzelner Fertigungsbereiche geschehen.