Nach dem Freispruch : Ein Comeback wird für Trump nicht einfach

Washington Die ersten 48 Stunden nach dem Freispruch des Ex-Präsidenten im Impeachment-Verfahren verbrachte Familie Trump, geht man von ihren öffentlichen Aussagen aus, in Jubelstimmung. Zunächst war es Donald Trump selbst, der mit einem Satz seinen Anhängern suggerierte, dass auch weiter mit ihm zu rechnen sei.

Schöne heile Welt also im Hause Trump? Die Realität sieht anders aus. Zwar gibt das Resultat des Amtsenthebungs-Verfahrens Donald Trump die Möglichkeit, 2024 erneut zu kandidieren. Und er redete sogar davon, angesichts des zuletzt bröckelnden Rückhalts unter den Republikanern eine eigene Partei zu gründen. Doch im traditionellen Zweiparteien-System der USA hätte ein solcher Vorstoß so gut wie keine Chance und würde nur zu einer Zersplitterung des konservativen Lagers führen. Und: Als Trump nach dem Sturm auf das Kapitol erneut von den Demokraten angeklagt wurde, befand sich sein Beliebtheitsgrad im Schnitt mehrerer Umfragen bei nur noch knapp 40 Prozent. 54 Prozent der US-Bürger wollen zudem einer neuen CNBC-Umfrage zufolge, dass sich Trump ganz aus der Politik zurückzieht. Zudem zeigt das Impeachment-Votum, dass wohl mehr als sieben republikanische Senatoren gegen ihn votiert hätten, wenn sie nicht rein verfassungsrechtliche Bedenken gehabt hätten.

Für eine Zukunft in der „Grand Old Party“ und ein erfolgreiches Comeback sieht es also für Trump eher düster aus. Momentan scheint er davon noch zu profitieren, dass er all jenen, die ihm den Rücken gekehrt haben, Rache in Aussicht stellt – etwa durch die Drohung, Gegenkandidaten in den Wahlbezirken der „Verräter“ aufzustellen und zu finanzieren. Die Parteiführung hat dieses Verhalten bisher weitgehend unkommentiert hingenommen. Interessant wird sein, ob Senats-Fraktionschef Mitch McConnell den Mut findet, ein Machtwort zu sprechen.