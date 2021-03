Leitartikel : Alles deutet auf eine erdrückende Faktenlage hin

Kurzfristig kann das der AfD sogar nutzen. Ihre Einstufung als rechtsextremer „Verdachtsfall“ durch den Verfassungsschutz weckt den Widerstandsgeist all jener, die die „Merkel-Diktatur“, die „System-Parteien“ und die „Lügen-Presse“ (alles AfD-Sprachgebrauch) ohnehin hassen.

Sie werden der von Fraktionschefin Alice Weidel bereits begonnenen Legende glauben, dass hier eine Behörde politisch missbraucht werde, um eine unliebsame Partei im Superwahljahr zu behindern. Dabei ist es gerade andersherum: Innenminister Horst Seehofer (CSU) wollte ausschließen, dass die Rechten sich auch noch als Märtyrer betrachten können. Deshalb wurde der Verfassungsschutz-Bericht so lange geprüft. Dass nun trotz des politischen und rechtlichen Risikos so entschieden wurde, deutet auf eine erdrückende Faktenlage hin. Langfristig werden die halbwegs Vernünftigen in der Partei das auch so sehen. Die Demokratie zeigt sich wehrhaft. Verdachtsfall heißt nicht, dass die AfD verfassungswidrig ist. Er bedeutet aber, dass es hinreichend viele Anhaltspunkte dafür gibt, bei ihr künftig viel genauer hinzuschauen, auch mit geheimdienstlichen Mitteln. Das meiste ist schon lange offen sichtbar: Die kaum kaschierten Kontakte an der Basis zu rechtsextremistischen Milieus. Die wachsende Rolle des nur formal aufgelösten völkischen Höcke-„Flügels“. Die Radikalisierung in den sozialen Medien. Das Bündnis mit Corona-Leugnern und Reichstagsstürmern. Die systematischen Angriffe auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Verhöhnung des parlamentarischen Systems und Abgeordneter anderer Parteien. Was fehlt, sind eigentlich nur direkte Aufrufe zur Gewalt. Aber das erledigen im Zweifelsfall dann Mitläufer, die sehr wohl verstanden haben, was sie verstehen sollen.