RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Kandidatin nach Partnertausch-Schock: „Ich bin ein Wrack“

Noch in der Nacht von Freitag auf Samstag erfuhren die verbliebenen neun Kandidaten, wer ihre neuen Tanzpartner werden. Eine, die ihre Gefühle sodann via Instagram öffentlich machte, war Julia Beautx. „Ich fange jedes Mal an zu weinen, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin ein Wrack. Zsolt Cseke, ich werde dich vermissen“, so die 23-jährige Influencerin.