„Let’s Dance“ 2023 Profitänzerin Patricija Ionel war in diesem Land Schönheitskönigin

Trotz der harten Arbeit an der Karriere als Tänzerin absolvierte Patricija nach der Schule ein erfolgreiches Bachelorstudium in Sport und Tanzen. Als wäre das nicht schon genug, ist die Profitänzerin zusätzlich ein echtes Talent in Sprachen: Patricija spricht neben ihrer Muttersprache Litauisch auch Russisch, Polnisch, Englisch, Deutsch und ein wenig Italienisch und Spanisch. Seit 2019 wohnt sie in ihrer Wahlheimat Deutschland und tanzt mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel. Aus dem Tanzpaar ist mittlerweile ein Ehepaar geworden. 2021 gibt das Paar seine Verlobung und Patricijas Schwangerschaft mit dem ersten gemeinsamen Kind bekannt. Noch im Dezember desselben Jahres folgte die standesamtliche Hochzeit. Die Geburt von Sohn Noelis im Januar 2022 macht das Glück der kleinen Familie perfekt.