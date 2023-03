Mehr als Urbi et Orbi Diese Termine hat der Papst an den Kar- und Ostertagen

Weiter geht es dann am Morgen des Gründonnerstag (6. April), dann feiert der Papst mit in Rom anwesenden Kardinälen, Bischöfen und Priestern die Chrisammesse. Bei dieser werden die Öle für Firmung und Krankensalbung geweiht. Noch offen ist, wo der Papst den Gottesdienst zur Erinnerung an das Letzte Abendmahl Jesu feiern wird. Im letzten Jahr besuchte er dafür das Gefängnis der italienischen Hafenstadt Civitavecchia und vollzog den für den Tag üblichen Ritus der Fußwaschung an zwölf Häftlingen, Frauen wie Männern.