RTL-Tanzshow Überraschung im Let’s Dance“-Finale: Das sind die Sieger der Profi-Challenge

Dieses Jahr war alles anders. Drei Tanzpaare traten nach einem Zwischenentscheid zur zweiten Runde an. Mit ihrem Eröffnungstanz haben sie die Jury direkt geflasht: Kathrin Menzinger und Valentin Lusin sind als erste in der zweiten Runde gelandet. Auch Malika Dzumaev und Zsolt Cseke dürfen um die Profi-Trophäe von Let's Dance tanzen. Und last but not least: Das dritte und letzte Paar sind Andrzej Cibis und Vadim Garbuzov.