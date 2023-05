„Let’s Dance“ 2023 Christian Polanc im Porträt: Sein ungewöhnlicher Weg zum Tanzprofi

Das neu gewonnene positive Körpergefühl sorgte zudem dafür, dass der zuvor introvertierte Jugendliche zunehmend selbstbewusst wurde. Wie talentiert er ist, wird bereits 1997 deutlich, als er gerade einmal zwei Jahre nach seinem ersten Tanzkurs bei den Deutschen Meisterschaften im Latein den dritten Platz belegte. Mit dem Abitur in der Tasche begann der junge Tänzer ein Jurastudium, aber brach dieses aufgrund der vielen Umzüge wieder ab. Christian entschied sich dazu, den Fokus auf seine Karriere als Tänzern zu legen und verdankt dieser Entscheidung eine erfolgreiche Profikarriere. 2015 entwickelte er das Tanz- und Fitnessprogramm „danceit“ und bietet dieses sowohl online als auch in seiner Tanzschule „Studio Polanc“ mit Sitz in Ingolstadt an.