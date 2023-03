RTL-Tanzshow Partnertausch bei „Let’s Dance“: Geheimnis um Tanzpaar-Rauswurf gelüftet

Es war die Sensation in der fünften Live-Show am 24. März. Erstmals in der Geschichte von „Let’s Dance“ wird es in der 16. Staffel einen Partnertausch geben. Was schlüpfrig klingt, ist jedoch ganz harmlos. Jeder Promi bekommt nämlich für eine einzige Liveshow einen neuen Profi an die Seite gestellt.