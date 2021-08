Leitartikel zu Olympia : Schwaches Olympia-Ergebnis muss analysiert werden

Meinung Von Platz fünf auf Rang neun des Medaillenspiegels abgerutscht, die deutschen Olympia-Teilnehmer kommen mit einer historisch schwachen Ausbeute heim. Was sind die Gründe? Und vor allem: Wie lässt es sich jetzt gegensteuern?

Die Tabelle lügt nicht, sagen Fußballer, wenn alle Spieltage gespielt sind. Und der Medaillenspiegel bei Olympia? Den sollte man zwar nicht überbewerten, aber er ist doch ein ganz guter Indikator der aktuellen Stärke respektive Schwäche des deutschen Spitzensports. „Team D“ beendete die Sommerspiele in Tokio mit der schlechtesten Bilanz seit der Wiedervereinigung und den Spielen in Barcelona 1992 auf Rang neun. Dabei gab es durch neue Sportarten diesmal deutlich mehr Wettbewerbe. Nur zehn Mal Gold, elf Mal Silber und 16 Mal Bronze bedeuten einen Platz hinter Ländern wie Frankreich oder den Niederlanden, letztere haben deutlich weniger als ein Viertel der deutschen Einwohnerzahl. Peinliches Warnzeichen oder nur ein Corona-bedingter Ausrutscher?

Die Top 3 oder Top 5, früher meist erreicht, sind in weite Ferne gerückt. Zum Vergleich: 2016 in Rio hatte es als Fünfter noch 17 Goldmedaillen gegeben. Die Gründe für die Misere im Zeichen der fünf Ringe sind vielfältig. Etliche deutsche Athleten hatten schlichtweg etwas Pech, viele andere aber schöpften ihr Potenzial auch bei weitem nicht aus. Neben Pleiten, Pech und Pannen fehlte oft aber auch schlichtweg die Qualität, zudem haben sich andere Nationen stark entwickelt und aufgeholt. In Sportarten wie Badminton, Boxen, Taekwondo oder Surfen erreichten die deutschen Teilnehmer nicht mal einen Finalplatz. In den medaillenlosen Mannschaftssportarten oder in früheren Paradedisziplinen wie Spring­reiten, Fechten oder Rudern ist die Weltspitze davongezogen. Auch positive Überraschungen wie Tennis-Profi Alexander Zverev oder in den Disziplinen Kanu, Schwimmen und Ringen täuschen nicht da­rüber hinweg, dass das Gesamtteam unter den Erwartungen lag und man das enttäuschende Abschneiden nicht einfach zu den Akten legen darf, sondern daraus lernen muss.