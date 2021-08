Kolumne Olympia mal anders : Das Geheimnis der Weltrekorde

Wie beim Weltrekord der US-Amerikanerin Sydney McLaughlin kam es in Tokio auch auf die schnelle Laufbahn und Hightech-Schuhe an. Foto: dpa/David J. Phillip

Weltrekorde können begeistern – oder aber Argwohn auslösen. Manche Leistungen sind dabei durchaus erklärbar, bei anderen fehlt die Vorstellungskraft, wie sie zu Stande kommen.

Weltrekorde stehen oft unter einem bösen Verdacht. Auch bei den Corona-Spielen in Tokio purzeln sie. In manchen Disziplinen wie dem Bahnradfahren ist die Steigerung durch den Fortschritt erklärbar – immer bessere und leichtere Räder, die Wettkampf-Geräte sind eine Wissenschaft für sich. Auch bei den Leichtathleten läuft, springt und wirft die Wissenschaft mit. Modernes Schuhwerk mit Schaumstoffen, Kohlenstofffasern und Karbonplatten machen die Athleten immer schneller. Sprintschuhe, die nur 132 Gramm wiegen, mit Rückfederung, optimaler Kraftübertragung und Titan-Dornen machen das Unmögliche möglich. Dazu kommt dann noch in Tokio eine besonders beflügelnde energierückführende Laufbahn. Sie wurde in dreijähriger Tüftelei entwickelt, soll besondere Schubkraft geben. Die Oberfläche besteht aus dreidimensionalen Gummikörnchen und soll eine Energierückgabe ermöglichen – wie bei einem Trampolin.