Leitartikel : Wenn der Wahlkampf gefährlich wird

Sieben Wochen vor der Wahl hat es Deutschland mit einem zutiefst widersprüchlichen Wahlkampf zu tun. Er ist auf der einen Seite geprägt von Enttäuschung darüber, dass zu wenig über die wichtigsten Weichenstellungen des Landes gestritten wird.

Und steht gleichzeitig unter dem Eindruck, dass der Streit selten derart eskalierte wie in diesem Jahr. Beides ist nicht gut für die Demokratie. Die Reichweite der sozialen Netzwerke ist gewachsen, zugleich haben sich damit „Blasen“ verfestigt, die sich um bestimmte Protagonisten und einschlägige Überzeugungen bilden. Auch weit zurückliegende Wahlkämpfe waren von persönlichen, unsachlichen und unfairen Attacken auf den politischen Gegner begleitet. Doch in der Wahrnehmung liefen sie in Richtung der Erkenntnis, es werde „nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird“. Dieser Effekt hat sich in der Internet-Scheinrealität umgekehrt. Was die Stichwortgeber in die Wahrnehmungswelt ihrer Gefolgschaft einspeisen, wird aufgegriffen, zugespitzt, verstärkt und zu Hass-Kampagnen verdichtet, die sich wie eine Meute virtueller Wölfe mal auf das eine, mal auf das andere Opfer werfen. Bis an die Grenze der Verleumdung gehört das zum Preis der Macht, die Kanzler und Kanzlerkandidaten zu zahlen haben.