Kommentar zum Ostukraine-Konflikt : Putins Spiel, Merkels Pflicht

Werner Kolhoff Foto: SZ/Robby Lorenz

Was will Putin? Einen großen Krieg? Nein, es ist alles bloß wieder ein perfides Spiel. Putin will mit seinem dem Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine die Ernsthaftigkeit des neuen US-Präsidenten Joe Biden austesten.

