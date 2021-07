Einer der wichtigsten USA-Besuche : Merkel trifft mit US-Präsident Biden im Weißen Haus zusammen

Washington Die Bundeskanzlerin und der US-Präsident wollen ein Signal des Neuanfangs senden.

US-Präsident Joe Biden hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Weißen Haus begrüßt. Er traf Merkel am Donnerstag in seinem Amtszimmer, dem Oval Office.

Merkel: „Ich schätze die Freundschaft sehr“

„Auf das Engste miteinander verbunden“

Auch das Hochwasser ist Thema

Merkels Gedanken seien in diesen Stunden „immer auch bei den Menschen in der Heimat“, in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, sagt die Kanzlerin „Ihnen will ich auch von hier aus ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität schicken.“