Pro TV-Duell Voigt gegen Höcke Höcke mit Argumenten schlagen

Die AfD sitzt im Deutschen Bundestag und in fast allen Länderparlamenten. Was man etwa von der FDP und den Linken nicht behaupten kann. Laut aktuellen Umfragen bekäme die AfD rund 17 Prozent der Stimmen, wäre am Sonntag Bundestagswahl. Und in Thüringen könnten es sogar 37 Prozent werden. Verheerend, diese Perspektive. Wenn vor diesem Hintergrund jetzt ein Experte den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt davor warnt, sich in ein TV-Duell mit Björn Höcke einzulassen, weil man den AfD-Rechtsaußen so zum ernst zu nehmenden politischen Gegner adele, muss man sich ernstlich fragen, ob dieser Kommunikationswissenschaftler nicht dem Tal der Ahnungslosen entsprungen ist.