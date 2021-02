Verleihung im April : 366 Filme für Top-Oscar zugelassen

Los Angeles Für die 25. Oscar-Verleihung Ende April haben sich 366 Filme für eine mögliche Nominierung in der Top-Sparte „Bester Film“ qualifiziert. Die Oscar-Akademie gab die Liste der potenziellen Kandidaten am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.

Es gibt mehrere Auflagen, um für den Wettbewerb in der Top-Sparte zugelassen zu werden. So müssen die Filme über 40 Minuten lang sein und vor Ende Februar in einem Kino in mindestens einer von sechs US-Metropolen angelaufen sein. Wegen des Corona-Shutdowns hat der Academy-Filmverband mit über 9000 Mitgliedern Zugeständnisse gemacht. So sind diesmal ausnahmsweise auch Filme in der Auswahl, die statt im Kino bei Streaming-Diensten zu sehen waren.