Kino : Neuer Bond-Film erneut verschoben

London „Keine Zeit zu sterben“, zum letzten Mal mit Daniel Craig, soll nun am 8. Oktober 2021 in die Kinos kommen.

James-Bond-Fans müssen sich weiter gedulden, bis sie Daniel Craig in seinem letzten Einsatz als Geheimagent 007 auf der Leinwand sehen. Der Start des neuen James-Bond-Films wurde erneut um mehr als sechs Monate verschoben. „Keine Zeit zu sterben“ soll nun am 8. Oktober 2021 in die Kinos kommen, fast sechs Jahre nach dem bislang letzten 007-Abenteuer „Spectre“. Das gaben die Produzenten in der Nacht auf Freitag in einer knappen Mitteilung in sozialen Medien und auf der offiziellen James-Bond-Website bekannt.