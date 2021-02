Golden-Globes-Nominierung : Ein Golden Globe für Zwölfjährige aus Berlin?

Los Angeles „Mank“ ist Favorit bei den kommenden Golden Globes. Nominiert sind auch die deutsche Regisseurin Maria Schrader – und die zwölfjährige Helena Zengel („Systemsprenger“) für einen US-Western mit Tom Hanks.

Der Streamingdienst Netflix hat inmitten der Corona-Pandemie die Nominierungen für die Golden Globes dominiert. Netflix-Spielfilme wurden am Mittwoch in 22 Kategorien nominiert, am erfolgreichsten war dabei mit sechs Nominierungen das Schwarz-Weiß-Drama „Mank“ mit Gary Oldman über die Entstehung des Hollywood-Klassikers „Citizen Kane“. Der ebenfalls bei Netflix erschienene Film „The Trial of the Chicago 7“ über Proteste gegen den Vietnam-Krieg Ende der 60er Jahre erhielt fünf Nominierungen.