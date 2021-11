Unfall in Ludweiler : Auto überschlägt sich und landet auf Dach – Mann (51) leicht verletzt

Völklingen-Ludweiler Am späten Dienstagabend ereignete sich in der Hohlstraße in Völklingen-Ludweiler ein schwerer Unfall. Ein 51-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend wurde ein 51-jähriger Mann aus Großrosseln leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr in der Hohlstraße im Völklinger Stadtteil Ludweiler.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 51-Jährige mit seinem Elektroauto (ein Hyundai AE) in der Hohlstraße in Richtung Völklinger Straße unterwegs. Aus bisher noch unbekannten Gründen kam er dabei von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach. Der Mann, der laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.