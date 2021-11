Anschlagssserie auf Geldautomaten : Unbekannte sprengen Sparkassen-Automaten – und gehen leer aus (mit Bildergalerie)

Foto: Ruppenthal 99 Bilder Erneute Sprengung eines Geldautomaten – jetzt in Wadgassen

Update Wadgassen Am frühen Montagmorgen wurden Menschen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Erneut haben Täter mit Sprengstoff einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Aber das, was sie haben sollten, blieb unter Verschluss. Der Schaden ist dennoch immens.

Zum sechsten Mal seit Jahresbeginn haben Täter an einem Bankautomaten brachial Hand angelegt, um ans Geld zu gelangen. So detonierte es am frühen Montagmorgen, 8. November, in Wadgassen. Dort traf es den Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale.

Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei müssen die Unbekannten gegen 4.15 Uhr zu Werke gegangen sein. Eine heftige Explosion schreckte Menschen aus dem Schlaf. Die Fenster des gläsernen Vorraums barsten durch den Druck.

Ermittler sind mittlerweile vor Ort, Experten einer Entschärfergruppe ebenfalls. Noch ist nicht klar, ob weitere Sprengsätze am Tatort zurückgelassen wurden, die nicht explodierten und damit eine Gefahr sein könnten.

Täter hatten keinen Erfolg

Ein Löschzug der Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um den Brandschutz zu gewährleisten. Das Gebäude der Bankfiliale wurde bei dem Anschlag beschädigt. Das Gebiet rund um die Lindenstraße ist weiterhin gesperrt. Indes ist klar, dass die unbekannten Täter nicht ans Bare herankamen. Das teilt Polizeisprecher Stephan Laßotta mit. Verletzt wurde nach Polizeiauskunft niemand.

Da es sich um ein reines Geschäftshaus handelt, musste auch niemand in der Nacht das Gebäude verlassen, wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Saarbrücken berichtet. Wie lange der Bau gesperrt bleibt und wie hoch der Schaden ist, stand am Vormittag noch nicht fest.