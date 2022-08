Körperverletzung : Rangelei und Steinwurf auf Parkplatz in St. Wendel – direkt vor der Polizei

Rangelei und Steinwurf auf Parkplatz in St. Wendel – direkt vor der Polizei

St. Wendel Eigentlich wollten vier Männer nach eigener Aussage nur helfen, doch die Situation eskalierte und endete in einem Streit, bei dem einer verletzt wurde. Und das direkt gegenüber der Polizeiwache in St. Wendel.

Auf dem Parkplatz neben dem Fitnessstudio „Fit und Fun“ in St. Wendel kam es am Wochenende zu einem Streit, der in einer Körperverletzung endete. Das teilt die Polizeiinspektion St. Wendel mit.