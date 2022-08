Vier Feuerwehrleute kollabiert : Großalarm in Neunkirchen: Flächenbrand auf 10 000 Quadratmetern (mit Fotos)

Großalarm in Neunkirchen: Flächenbrand auf 10 000 Quadratmetern (mit Fotos)

Neunkirchen 10 000 Quadratmeter Wiesenfläche in Flammen, Großalarm für die ganze Stadt, mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz, vier kollabieren: Die Neunkircher Feuerwehr hatte am Montag mit einem besonders harten Einsatz zu kämpfen.

In der Parkanlage Wagwiesental in Neunkirchen ist am Montagabend (8. August) ein Feuer ausgebrochen. Gegen 18.05 Uhr ging der Alarm bei der Neunkircher Feuerwehr ein, die bereits von weitem eine dichte Rauchwolke bemerkte.