Ein Beamter leicht verletzt : Mann bedrängt Ex-Freundin auf Outlet-Parkplatz in Wadgassen – Polizei muss eingreifen

Wadgassen Ein 22-Jähriger hat am Samstagmittag seine Ex-Freundin auf dem Parkplatz des Outlets in Wadgassen bedrängt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Und damit nicht genug: Der Mann leistete erheblichen Widerstand – und wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Samstag, dem 6. August, auf dem Parkplatz des Outlet-Centers in Wadgassen. Dort bedrängte ein 22-Jähriger seine Ex-Freundin und setzte sich in der Folge auch gegen die Beamten der Inspektion Saarlouis zur Wehr.

Die Polizei wurde am Mittag gegen 12.30 Uhr alarmiert. Die eintreffenden Beamten fanden den 22-jährigen Mann auf dem Parkplatz im Auto seiner Ex-Freundin vor. Er hielt die 18-Jährige dort gegen ihren Willen fest und hinderte sie aktiv daran, ihr Auto zu verlassen. Auf Ansprache der Einsatzkräfte reagierte der 22-Jährige laut Mitteilung der Polizei Saarlouis nicht. Da er nicht von seiner Ex-Freundin ablassen wollte, sahen sich die Beamten daher gezwungen, ihn aus dem Auto herauszuholen und zu Boden zu bringen.