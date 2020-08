Zeugen gesucht : Unbekannter sticht in Saarlouis Reifen platt

Unbekannter sticht in Saarlouis Reifen platt

Saarlouis Die Polizei Saarlouis sucht Augenzeugen, die in Saarlouis beobachtet haben, wie ein Täter in der Lothringer Straße die Reifen mehrerer Autos zerstach. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag und Sonntag.

Ein unbekannter Täter hat in Saarlouis die Reifen mehrerer Autos platt gestochen. Nach Angaben der Polizei war der Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22.15 und 9.45 Uhr in der Lothringer Straße unterwegs. Dort zerstach er die Reifen, die zum Gehweg standen.