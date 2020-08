Nach den Werksferien in den Fordwerken : In Saarlouis läuft die Hybrid-Produktion an

In Saarlouis läuft die Hybrid-Produktion an

Saarlouis/Köln Im Ford-Werk Saarlouis wird ab sofort ein neues Modell gebaut: Der Focus Ecoboost Hybrid. Dabei handelt es sich um einen Wagen mit einem sogenannten Mild-Hybrid-Antrieb. Das Fahrzeug wird von einem Verbrennungsmotor angetrieben, der von einem Elektromotor unterstützt wird.

Es ist nicht das erste elektrifizierte Modell, das Ford in Saarlouis baut. Von 2013 bis 2018 wurde hier der Ford Focus Electric gefertigt – aufgrund geringer Nachfrage schließlich wieder eingestellt. „Wir haben bereits bewiesen, dass wir elektrifizierte Autos bauen können und profitieren nun von den Kompetenzen, die wir uns in den vergangenen Jahren aneignen konnten“, sagt Werksleiter Jürgen Schäfer.

Die Produktion des Hybrid-Fahrzeugs ist am Montag in Saarlouis angelaufen. Es war der erste Tag nach den Werksferien, die nach Angaben eines Unternehmenssprechers in diesem Jahr coronabedingt um zwei Wochen verlängert worden waren. In den letzten beiden der insgesamt sechswöchigen Werksferien hätten die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld bekommen. Inzwischen habe man in Saarlouis die Produktion aber wieder auf über 90 Prozent raufgefahren und arbeite im Zwei-Schichten-Betrieb.