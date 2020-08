Blaulicht : Toyota beschädigt und weitergefahren

Tholey Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 9.20 Uhr in Tholey gekommen.

Dort befuhr ein unbekannter Auto-Fahrer die Metzer Straße in Richtung Sotzweiler. In einer Linkskurve stieß er gegen einen entgegenkommenden roten Pkw der Marke Toyota und beschädigte diesen am Außenspiegel. Während der Toyota umgehend anhielt, fuhr der unbekannte Auto-Fahrer unerlaubt weiter, berichtet ein Sprecher der Polizei. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.